Chi è Angelo Trementozzi | l’ex marito di Alessandra Celentano

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 17 aprile 2023)di, la famosa maestra di danza classica di Amici. Nato a Roma il 4 maggio 1972,lavora come analista finanziario: dopo essersi laureato in Business and Economic alla Sapienza, ha insegnato all’Università Europea di Roma e, dal 2008, ha iniziato a lavorare nello studio di famiglia. Inoltre,è anche presidente di un’importante associazione sportiva di karate, sport di cui è un grande appassionato.si sono separati nel 2013 non riuscivano ad avere figli, come ha confermato lei.si sono sposati nel 2007 e si sono separati dopo sei anni, ma continuano ad avere un buon ...