Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Chelsea, un asso nella manica per convincere Gavi: Il Chelsea non molla Luis Enrique: proseguono i contatti con l'e… -

... ma con unnella manica in più: c'è di nuovo l'enorme spinta del Maradona. Una 'vittoria' ... hanno vinto in campionato, mentre Benfica, Inter ehanno perso e Milan, Bayern Monaco e Napoli ...... ma con unnella manica in più: c'è di nuovo l'enorme spinta del Maradona. Una 'vittoria' ... hanno vinto in campionato, mentre Benfica, Inter ehanno perso e Milan, Bayern Monaco e ......pronto a consegnargli il tapiro per l'ennesima 'cassanata' (fra l'altro subito commentata dall'... come già successo al Real Madrid, al, al Tottenham e allo United: che le sue squadre ...