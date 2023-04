Chelsea-Real Madrid Champions League | 18-04-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Blancos vicini alla semifinale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Chelsea-Real Madrid, arbitra Orsato. Modric: 'Uno dei peggiori in circolazione' - RMadridFrance_ : ??OFFICIEL | Daniele Orsato arbitrera Chelsea - Real Madrid. - ActuFoot_ : ?? BUUUUUUUUUTT DE BENZEMAAAAAAA !!! ?? REAL MADRID ???? 1-0 ?????????????? CHELSEA - puceandy93 : RT @SportRepubblica: Chelsea-Real Madrid, arbitra Orsato. Modric: 'Uno dei peggiori in circolazione' - MarcoGiambaa : RT @SportRepubblica: Chelsea-Real Madrid, arbitra Orsato. Modric: 'Uno dei peggiori in circolazione' -

Carlo Ancelotti ha parlato alla vigilia della sfida traMadrid: i blancos partono dalla vittoria per 2 - 0 della gara d'andata. Il tecnico emiliano è caccia della terza Champions sulla panchina del: "In questo club hanno le idee molto ...Carlo Ancelotti, allenatore delMadrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno di Champions contro ilCarlo Ancelotti, allenatore delMadrid, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Stiamo bene, motivati come sempre. Sono partite importanti, dobbiamo pensare che mancano 90 minuti e può ...Frank Lampard, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro ilMadrid Frank Lampard, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Se siamo a pezzi Non direi così, non siamo però dove vogliamo essere. La classifica è quella che è e in ...

Chelsea, Lampard in vista del Real ricorda: "Serve una rimonta tipo quella col Napoli" Tutto Napoli

A Madrid non sono affatto piaciute le designazioni arbitrali del ritorno dei quarti di Champions League contro il Chelsea, in programma a Stamford Bridge mercoledì alle 21. È vero che il Real si ...Una corsa a quattro con un tedesco in testa al gruppo: Julian Nagelsmann. L’allenatore tedesco è il favorito numero uno per la panchina del Chelsea, una delle più ambite d’Europa. Almeno stando ai rum ...