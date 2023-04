Chelsea | Lampard | «Se siamo a pezzi? Non direi così | non siamo però dove vogliamo essere»

(Di lunedì 17 aprile 2023) Frank, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Real Madrid Frank, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Se? Non, non. La classifica è quella che è e in Champions partiamo da 0-2. Dobbiamo lavorare per ribaltare tutto. Non ho dubbi che l’atmosfera sarà positiva, ma starà a noi come squadra giocare con voglia e consapevolezza di voler ribaltare la situazione. Ho giocato quitante partite di Champions da sapere che l’ambiente sarà grandioso ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bbchausa : Lampard bai fara wasa a Chelsea a sa'a ba - Ftbnews24 : #Chelsea-Real Madrid, Lampard ci crede: “Abbiamo rimontato Barcellona e Napoli” #Champions League, Chelsea, Real Ma… - capoallegrismo : RT @Troves_3: Con un City Chelsea ai quarti adesso avremmo visto Guardiola e Lampard a colazione insieme. Qua invece offese ai figli dei c… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Chelsea-Real Madrid, Lampard e la rimonta: “Nel calcio tutto è possibile” - Mediagol : VIDEO Chelsea-Real Madrid, Lampard e la rimonta: “Nel calcio tutto è possibile” -

Commenta per primo Frank, allenatore del, ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid: 'Non è un problema che il presidente venga negli spogliatoi, ...NAGELSMANN - Il nuovo cambio in panchina da Potter anon ha dato la svolta sperata in casa, visto che i blues sono con un piede e mezzo fuori dalla Champions League e continuano a steccare in Premier League, dove attualmente occupano l'...Situazione meno scomoda per il grande ex di Napoli e Milan Carlo Ancelotti, che con il suo Real Madrid sfida ildopo aver vinto 2 - 0 in casa.peraltro non è riuscito a far cambiare ...

Pronostico rispettato. Nell'andata dei quarti di Champions League il Real Madrid di Ancelotti ha battuto 2-0 il Chelsea di Lampard, ipotecando così le semifinali. Per i Blancos si è trattato del terzo ...Pronostico rispettato. Nell'andata dei quarti di Champions League il Real Madrid di Ancelotti ha battuto 2-0 il Chelsea di Lampard, ipotecando così le semifinali. Per i Blancos si è trattato del terzo ...