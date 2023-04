Chelsea | Kepa | «Abbiamo bisogno di un’atmosfera incredibile per passare il turno»

(Di lunedì 17 aprile 2023)Arrizabalaga, portiere del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani di Champions LeagueArrizabalaga, portiere del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Possiamo riuscirci, ma dobbiamo fare le cose per bene senza pensare di poter segnare quattro gol ancora prima di aver messo il primo. Il Real Madrid è il re di questa competizione, possiamo solo provare a lasciar loro meno spazi dell’andata. Non siamo stati abbastanza bravi nelle situazioni decisive,dato troppo spazio a Vinicius, bisogna migliorare come squadra. Rimonta? Speriamo di riuscire a coinvolgere tutti i nostri tifosi domani,diperil ...

Karim Benzema, in gol a 2,50, sarà ancora il pericolo numero 1 per la difesa del Chelsea. "Il mio futuro? Ho un contratto fino al 2024 e voglio restare qui" LONDRA (INGHILTERRA) - "Kepa dice che il Real è il re della Champions. A livello di storia sì, noi siamo parte di questo..." Il portiere del Chelsea Arrizabalaga, in conferenza stampa, ha parlato del prossimo impegno dei Blues in programma contro il Real Madrid. L'estremo difensore, come Lampard, ha parlato dell'ingresso in...

Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Possiamo riuscirci, ma dobbiamo fare le cose per bene senza pensare di poter segnare quattro gol ancora prima di ...Chi aveva pronosticato Over 2,5 in Real Madrid-Chelsea ha più di un motivo per rammaricarsi. Il Real ha effettuato 18 tiri totali, la metà dei quali nello specchio della porta di Kepa. Anche il ...