Chelsea, incontro con Nagelsmann per la panchina (Di lunedì 17 aprile 2023) Julian Nagelsmann avrebbe avuto un primo incontro con il Chelsea: il tecnico tedesco è tra i favoriti alla panchina Il Chelsea continua la ricerca di un nuovo tecnico e Julian Nagelsmann rimane tra i favoriti per sedere sulla panchina dei Blues. Secondo quanto riportato dal The Times, ci sarebbe stato un incontro con il tecnico tedesco e nelle prossime settimane ci saranno nuovi summit. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Julianavrebbe avuto un primocon il: il tecnico tedesco è tra i favoriti allaIlcontinua la ricerca di un nuovo tecnico e Julianrimane tra i favoriti per sedere sulladei Blues. Secondo quanto riportato dal The Times, ci sarebbe stato uncon il tecnico tedesco e nelle prossime settimane ci saranno nuovi summit. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Chelsea, primo incontro con #Nagelsmann: le ultime - sportli26181512 : Chelsea, incontro in Germania con Nagelsmann: club al lavoro per averlo a Londra in estate: Contatto in Germania tr… - ghazawani11 : RT @CalcioNews24: Chelsea, incontro con Nagelsmann per la panchina - CalcioNews24 : Chelsea, incontro con Nagelsmann per la panchina - LeBombeDiVlad : ?? Il #Chelsea sonda il terreno per il futuro Primo contatto con #Nagelsmann ???? #LBDV #Calciomercato -