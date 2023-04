Chelsea, è caccia al prossimo allenatore: Luis Enrique resta il primo nome sulla lista (Di lunedì 17 aprile 2023) Frank Lampard è stato chiamato a sostituire l’esonerato Graham Potter per gli ultimi due mesi di stagione, ma il Chelsea continua a ragionare su chi siederà in futuro sulla panchina. Secondo As, il nome più caldo resta quello di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo, che ha lasciato la sua Nazionale dopo la deludente parentesi dei Mondiali in Qatar, potrebbe anche convincere il 18enne Gavi, attualmente al Barcellona, a trasferirsi in Inghilterra. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Frank Lampard è stato chiamato a sostituire l’esonerato Graham Potter per gli ultimi due mesi di stagione, ma ilcontinua a ragionare su chi siederà in futuropanchina. Secondo As, ilpiù caldoquello di. Il tecnico spagnolo, che ha lasciato la sua Nazionale dopo la deludente parentesi dei Mondiali in Qatar, potrebbe anche convincere il 18enne Gavi, attualmente al Barcellona, a trasferirsi in Inghilterra. SportFace.

