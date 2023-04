Che tempo che fa, Fabio Fazio commette un errore imperdonabile: in attesa il giudizio dei vertici Rai (Di lunedì 17 aprile 2023) Fabio Fazio ha registrato degli ascolti pazzeschi a Che tempo che fa non solo per i temi e gli ospiti trattati, ma anche per un errore che non è di certo sfuggito al web Con il suo programma Che tempo che fa, Fabio Fazio tiene compagnia al pubblico durante uno degli orari più 'morti' della domenica. La sua trasmissione è una vera e propria boccata di aria fresca se si tiene in conto non solo la grandissima varietà di ospiti, da politici, registri, conduttori, cantanti, sportivi e chi più ne ha più ne metta, ma anche degli ospiti fissi, ossia Luciana Littizzetto che in ogni puntata di appropria del bancone del padrone di casa. Ieri, la comica ha voluto dedicare una lettera al bambino più chiacchierato d'Italia: Enea. Dolci parole in cui ricorda al bambini di non esser ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 17 aprile 2023)ha registrato degli ascolti pazzeschi a Cheche fa non solo per i temi e gli ospiti trattati, ma anche per unche non è di certo sfuggito al web Con il suo programma Cheche fa,tiene compagnia al pubblico durante uno degli orari più 'morti' della domenica. La sua trasmissione è una vera e propria boccata di aria fresca se si tiene in conto non solo la grandissima varietà di ospiti, da politici, registri, conduttori, cantanti, sportivi e chi più ne ha più ne metta, ma anche degli ospiti fissi, ossia Luciana Littizzetto che in ogni puntata di appropria del bancone del padrone di casa. Ieri, la comica ha voluto dedicare una lettera al bambino più chiacchierato d'Italia: Enea. Dolci parole in cui ricorda al bambini di non esser ...

