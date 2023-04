Che cos' è la protezione speciale per i migranti che il governo vuole restringere

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 aprile 2023) Dl 130/2020 è il nome proprio della. Quella prevista in varie forme e con vari nomi in 18 stati europei su 27 per chi non ha diritto all'asilo e non rientra nellasussidiaria. Oggi le modifiche al dl del 2020 rientreranno nell'esame di un altro testo, il cosiddetto decreto Cutro, in Commissione affari costituzionali del Senato. Ma la mole di emendamenti complica l'esame in Commissione e la previsione è che il testo arrivi direttamente in Aula domani con il maxi emendamento del. La proposta che unisce i partiti di maggioranza prevede non l'eliminazione, bensì il forte ridimensionamento della. Oggi questa forma di tutela si applica aiche arrivano in Italia nei casi di persecuzioni religiose, ...