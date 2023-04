Charlene di Monaco | il tailleur bianco da 4 940 euro e gaffe sul campo di tennis

Leggi su dilei

(Di lunedì 17 aprile 2023)diha presenziato alla finale del torneo di Monte-carlo insieme a suo marito Alberto e ai gemelli Jacques e Gabriella che coi cuginetti hanno formato una mini banda di elegantissime birbe. Mentre la Principessa ha sfoggiato un magnificocon top in tulle, firmato Akirs, per il quale ha speso 4.950. Ma il completo griffatissimo non l’ha salvata dall’essere vittima di unadelta russo Andrey Rublev.di, vittima di unaTornata da Firenze dopo una fuga romantica con Alberto durante la quale si sono incrementate le indiscrezioni sulla sua presunta nuova gravidanza,diè tornata accanto al marito per ...