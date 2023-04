"Chanel Totti ora è uscita allo scoperto": il video proibito | Guarda (Di lunedì 17 aprile 2023) Chanel Totti è uscita allo scoperto con Cristian Babalus. I due sembrerebbero fare coppia in maniera ufficiale, dopo il bacio immortalato all'interno di un locale. Il video è diventato virale in men che non si dica, e non solo perché si tratta della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. L'interesse su questa storia è alto perché è nata tra molte polemiche, dopo che la tiktoker Martina De Vivo ha accusato Chanel di averle rubato il compagno, con il quale tra l'altro ha un figlio. @vivilavitaacolori a voi i commenti… #ChanelTotti #cristianbabalus #martinadevivo #foryou #perte #viral #andiamoneiperte #fyp? ? suono originale - ??? Il caso è stato ampiamente dibattuto sui social, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023)con Cristian Babalus. I due sembrerebbero fare coppia in maniera ufficiale, dopo il bacio immortalato all'interno di un locale. Ilè diventato virale in men che non si dica, e non solo perché si tratta della figlia di Ilary Blasi e Francesco. L'interesse su questa storia è alto perché è nata tra molte polemiche, dopo che la tiktoker Martina De Vivo ha accusatodi averle rubato il compagno, con il quale tra l'altro ha un figlio. @vivilavitaacolori a voi i commenti… ##cristianbabalus #martinadevivo #foryou #perte #viral #andiamoneiperte #fyp? ? suono originale - ??? Il caso è stato ampiamente dibattuto sui social, ...

