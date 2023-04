Chanel Totti, chi è il fidanzato Cristian Babalus: la verità sul tradimento (Di lunedì 17 aprile 2023) Chanel Totti, figlia del calciatore Francesco Totti e della conduttrice televisiva Ilary Blasi, ha trovato l’amore? A giudicare dalle ultime notizie e indiscrezioni sembrerebbe proprio di sì. Ad aver conquistato il cuore della giovanissima figlia dell’amata e chiacchierata ex-coppia sarebbe Cristin Babalus, già famoso su TikTok per una sua passata relazione. La coppia appena sbocciata ha già attirato su di te le pesanti accuse di Martina De Vio, che ha accusato il ragazzo di tradimento. Chanel Totti e Cristian Babalus: la storia La vita privata di Chanel era avvolta nel mistero fino a pochi giorni fa, quando Martina De Vio, popolare creator di TikTok, ha accusato la secondogenita dell’ex Capitano giallorosso di essere ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 aprile 2023), figlia del calciatore Francescoe della conduttrice televisiva Ilary Blasi, ha trovato l’amore? A giudicare dalle ultime notizie e indiscrezioni sembrerebbe proprio di sì. Ad aver conquistato il cuore della giovanissima figlia dell’amata e chiacchierata ex-coppia sarebbe Cristin, già famoso su TikTok per una sua passata relazione. La coppia appena sbocciata ha già attirato su di te le pesanti accuse di Martina De Vio, che ha accusato il ragazzo di: la storia La vita privata diera avvolta nel mistero fino a pochi giorni fa, quando Martina De Vio, popolare creator di TikTok, ha accusato la secondogenita dell’ex Capitano giallorosso di essere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus, su Tiktok spopola il VIDEO del loro primo bacio dopo le accuse di tra… - s4lsadisoia : volevo dire a chanel totti che dopo che il suo fidanzatino ha cornificato la ex per mettersi con lei, di non aspett… - GossipOne_it : Il nuovo amore di Chanel Totti svelato sui social: ecco chi è e le polemiche con l'ex fidanzata! #gfvip… - GossipOne_it : Il nuovo amore di Chanel Totti svelato sui social: ecco chi è e le polemiche con l'ex fidanzata!… - IncontriClub : Chanel Totti bacia il nuovo fidanzato, e lui la difende via social -