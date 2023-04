Chanel Totti beccata con lui: chi è il suo nuovo fidanzato (Di lunedì 17 aprile 2023) Chanel Totti ha un nuovo fidanzato. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, a soli 15 anni, avrebbe già trovato l’amore. Lei e il suo ragazzo sono stati beccati in un locale a scambiarsi un bacio. Una storia però, che nasconde delle insidie. Lui è un personaggio noto soprattutto nel mondo dei social. La sua ex, la tiktoker Martina De Vivo, aveva già dichiarato il tradimento di lui con Chanel. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Verissimo”, gravi accuse nei confronti di Silvia Toffanin: cos’è successo Leggi anche: “The Ferragnez 2”, tutto pronto per la nuova stagione: ecco quando esce Chanel Totti beccata il suo nuovo fidanzato: chi è Cristian Babalus La 15enne ... Leggi su tvzap (Di lunedì 17 aprile 2023)ha un. La figlia di Ilary Blasi e Francesco, a soli 15 anni, avrebbe già trovato l’amore. Lei e il suo ragazzo sono stati beccati in un locale a scambiarsi un bacio. Una storia però, che nasconde delle insidie. Lui è un personaggio noto soprattutto nel mondo dei social. La sua ex, la tiktoker Martina De Vivo, aveva già dichiarato il tradimento di lui con. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Verissimo”, gravi accuse nei confronti di Silvia Toffanin: cos’è successo Leggi anche: “The Ferragnez 2”, tutto pronto per la nuova stagione: ecco quando esceil suo: chi è Cristian Babalus La 15enne ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... s4lsadisoia : volevo dire a chanel totti che dopo che il suo fidanzatino ha cornificato la ex per mettersi con lei, di non aspett… - GossipOne_it : Il nuovo amore di Chanel Totti svelato sui social: ecco chi è e le polemiche con l'ex fidanzata! #gfvip… - GossipOne_it : Il nuovo amore di Chanel Totti svelato sui social: ecco chi è e le polemiche con l'ex fidanzata!… - IncontriClub : Chanel Totti bacia il nuovo fidanzato, e lui la difende via social - infoitcultura : Chanel Totti investita dai gossip: la replica del padre Francesco -