Champions: Pioli, vincerà chi sfrutta di più le occasioni (Di lunedì 17 aprile 2023) "Entrambe le squadre sono riuscite a mettere in difficoltà l'avversario, vincerà chi sfrutta di più le occasioni". Dalla pancia del 'Maradona', Stefano Pioli ne fa una questione di testa: "Sarà ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) "Entrambe le squadre sono riuscite a mettere in difficoltà l'avversario,chidi più le". Dalla pancia del 'Maradona', Stefanone fa una questione di testa: "Sarà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : #MilanNapoli: coach Pioli and @TheoHernandez ahead of tomorrow's quarter-final clash ?? #UCL: le interviste esclusi… - AntoVitiello : #Pioli dopo #MilanNapoli: “Abbiamo fatto una partita da #Champions. C’è un pochettino il rammarico per non aver sfr… - Milannews24_com : #Pioli a Sky: «Essere qui è come stare sulla Tour Eiffel» - 11contro11 : Conferenza stampa #Napoli-#Milan, Pioli: “Siamo qui per giocarci la Champions” #ChampionsLeague #11contro11 - cronachecampane : #CalcioNapoli #UltimeNotizie #champions #napolimilan #pioli LA CONFERENZA STAMPA Pioli: “Non difenderemo vantaggio,… -