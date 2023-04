Champions, Pioli: “Abbiamo un piccolissimo vantaggio per passare il turno” (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStefano Pioli sa di avere “un piccolissimo vantaggio“, nella sfida di domani sera a Napoli che vale la semifinale di Champions League. L’allenatore del Milan non si nasconde e a Milan Tv racconta che “siamo determinatissimi e concentratissimi per raggiungere il passaggio del turno. La fiducia c’è tutta, perché siamo consapevoli delle nostre qualità“. “Sicuramente sarà strano ritrovarci per la terza volta in così pochi giorni, ma menomale che è così, vista la posta in palio. Al ‘Maradona’ ci aspettiamo un ambiente totalmente diverso dalla partita di campionato, ma l’atmosfera calda dello stadio ci darà una grande carica” aggiunge. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStefanosa di avere “un“, nella sfida di domani sera a Napoli che vale la semifinale diLeague. L’allenatore del Milan non si nasconde e a Milan Tv racconta che “siamo determinatissimi e concentratissimi per raggiungere il passaggio del. La fiducia c’è tutta, perché siamo consapevoli delle nostre qualità“. “Sicuramente sarà strano ritrovarci per la terza volta in così pochi giorni, ma menomale che è così, vista la posta in palio. Al ‘Maradona’ ci aspettiamo un ambiente totalmente diverso dalla partita di campionato, ma l’atmosfera calda dello stadio ci darà una grande carica” aggiunge. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

