Champions | Napoli-Milan da brividi | rimonta azzurra a 3 | 19 | Osimhen meglio di Leao nelle scommesse sui gol

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? Champions League, #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Polacco Marciniak. - Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - FabrizioFERRARl : #Parolo sante. In Champions i giocatori le motivazioni le trovano da soli. #Inzaghi e il suo staff hanno colpe perc… - frasc77 : @StefanoVerbania Da tifoso del Napoli, sono d’accordo. Bravo ???? Vinca il migliore e chi passa vinca la Champions! - napolipiucom : Emozioni forti al Maradona, pronta una coreografia indimenticabile per Napoli-Milan ##coreografia #Champions… -

Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida diLeague contro ilSimon Kjaer, difensore centrale del Milan, ha parlato in conferenza stampa. EMOZIONI ...Commenta per primo Servirà ilcasalingo formato, quello sempre vincente finora in Europa al 'Maradona', per eliminare un Milan capace di sconfiggere due volte in dieci giorni - senza subire gol - la formazione di ...Niente sarebbe meglio di una bella vittoria in, già in passato abbiamo saputo uscire dalle difficoltà, penso a quando abbiamo rimontato il Barcellona o il. Vincere sarebbe speciale ...

Gli azzurri recuperano il centravanti nigeriano per il ritorno dei quarti di finale di Champions League Napoli, 17 apr. – “Osimhen sta benissimo, ha svolto tutto l’allenamento, è pronto”. Lo dice l’al ...Niente sarebbe meglio di una bella vittoria in Champions, già in passato abbiamo saputo uscire dalle difficoltà, penso a quando abbiamo rimontato il Barcellona o il Napoli. Vincere sarebbe speciale ma ...