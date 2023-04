Champions League | Spalletti in conferenza stampa Napoli-Milan

(Di lunedì 17 aprile 2023) Lucianoparla inalle ore 18.00. La sfida è valida per i quarti di Uefa. Il tecnico degli azzurri è atteso in, potrai seguire la diretta testuale supiu.com che riporterà in diretta le le parole dell’allenatore del. Tanti gli spunti di riflessione su cui si soffermerà il tecnico: il ritorno dei cori allo stadio, la necessità di vincere ad ogni costo dopo la sconfitta di San Siro, ma anche il rientro di Victor Osimhen. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Marchegiani: “Ma scherziamo veramente? Ma scherziamo? Ma uno deve sacrificare un sogno come la Champions League per… - Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - sscnapoli : ??? Champions League, #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Polacco Marciniak. - RadioRossonera : 'La qualificazione è ancora tutta da meritare' ???? Le parole di #Pioli alla vigilia di #NapoliMilan di #UCL ????? - la_rossonera : RT @la_rossonera: ??Napoli-Milan, probabili formazioni ?? #championsleague -

Un lento ma costante decadimento per un club che all'inizio del Ventunesimo secolo ha disputato due finali consecutive die aveva acquisito un peso politico tale da essere ammesso ...Alla vigilia della super sfida di ritorno incontro il Milan, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, emittente radiofonica di riferimento per tutto l'ambiente Napoli. Il tecnico di Certaldo ha spaziato su ...Commenta per primo Il Milan ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il quarto di finale di ritorno dicontro il Napoli. Al Maradona si partirà dall'1 - 0 dell'andata firmato da Bennacer, con gli azzurri che dovranno fare a meno di Kim e Anguissa squalificati ma che recuperano Osimhen. ...

Roma, il quarto posto potrebbe non bastare per andare in Champions league: ecco perché (e tutti gli scenari) ilmessaggero.it

Due i precedenti, entrambi favorevoli, dei nerazzurri col fischietto spagnolo NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Carlos del Cerro Grande è l'arbitro designato per il ritorno dei quarti di Champions fra ...Ecco cosa ci ha risposto l’intelligenza artificiale: “Siamo pronti per affrontare il Milan in una sfida storica per il nostro club e per i nostri tifosi L’intelligenza artificiale è oramai una realtà ...