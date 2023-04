Champions League, sarà Del Cerro Grande l’arbitro di Inter-Benfica (Di lunedì 17 aprile 2023) Ecco l’arbitro di Inter-Benfica In vista del ritorno dei quarti di finale della Champions League in programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Benfica, in programma per mercoledì 19 aprile con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Carlos del Cerro Grande. Il fischietto spagnolo sarà assistito dai connazionali Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso; il quarto uomo sarà Cesar Soto Grado. Al VAR Juan Martínez Munuera e Alejandro Hernández all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) EccodiIn vista del ritorno dei quarti di finale dellain programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per mercoledì 19 aprile con calcio d’inizio alle ore 21:00,diretta dalCarlos del. Il fischietto spagnoloassistito dai connazionali Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso; il quarto uomoCesar Soto Grado. Al VAR Juan Martínez Munuera e Alejandro Hernández all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

