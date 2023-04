Champions League, Napoli-Milan in chiaro su Canale Cinque (Di lunedì 17 aprile 2023) Tornano in campo le stelle della Champions League: martedì 18 Napoli-Milan si giocheranno l’accesso alle semifinali Martedì 18 aprile, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League “Napoli-Milan”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli va in scena il derby italiano tra gli azzurri di Luciano Spalletti e i rossoneri di Stefano Pioli. A Milano, l’andata è terminata 1-0 per il Milan. Telecronaca affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity e sportmediaset.it prepartita dalle ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Tornano in campo le stelle della: martedì 18si giocheranno l’accesso alle semifinali Martedì 18 aprile, su5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno dei quarti di finale di”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dallo stadio Diego Armando Maradona diva in scena il derby italiano tra gli azzurri di Luciano Spalletti e i rossoneri di Stefano Pioli. Ao, l’andata è terminata 1-0 per il. Telecronaca affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Su Mediaset Infinity e sportmediaset.it prepartita dalle ...

