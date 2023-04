Champions League Napoli-Milan 18 Aprile 2023

(Di lunedì 17 aprile 2023) Martedì 18, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno dei quarti di finale di”. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Dallo stadio Diego Armando Maradona diva in scena il derby L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Marchegiani: “Ma scherziamo veramente? Ma scherziamo? Ma uno deve sacrificare un sogno come la Champions League per… - sscnapoli : ??? Champions League, #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Polacco Marciniak. - Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - DamianoMi : RT @Alessan40427338: Il tifoso dell'inter è un essere in grado di definire già ora pessima questa stagione con una supercoppa incamerata, u… - davidelgaudio : RT @Iosonocalabrese: Vorrei far notare che Theo Hernandez non ha mai segnato un gol in UEFA Champions League Buon proseguimento @TheoHer… -

Questa volta la posta in palio non sono i tre punti da aggiungere alla classifica ma l'accesso alle semifinali di. Domani sera al Maradona andrà in scena gara 2 dei quarti tra Napoli ...Commenta per primo Olivier Giroud al Maradona di Napoli ha già segnato un gol decisivo in passato e sogna di ripetersi nella sfida di domani che vale l'accesso alle semifinali di. L'attaccante francese ha recuperato dal piccolo problema rimediato nella gara di andata e sarà il terminale offensivo di una squadra che non vuole speculare sul gol di vantaggio di ...Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida del 'Maradona' contro il Napoli, ritorno dei quarti di finale di. 'E' bello giocare partite ...

Roma, il quarto posto potrebbe non bastare per andare in Champions league: ecco perché (e tutti gli scenari) ilmessaggero.it

Ci siamo! Napoli e Milan tornano in campo sei giorni dopo il primo round: in palio c'è la semifinale di Champions League, un traguardo che sarebbe già storico per gli azzurri. Si… Leggi ...Noel Gallagher lancia la sfida all’Inter per la finale di Champions League: grande tifoso del Manchester City, l’ex leader degli Oasis spera di incrociare i nerazzurri in finale Vuole affrontare ...