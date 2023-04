Champions League: Napoli contro i precedenti, con il Milan l'1 a 1,75 (Di lunedì 17 aprile 2023) Non si risparmieranno di certo come hanno fatto nell’ultima uscita di campionato. Questa volta la posta in palio non sono i tre punti... Leggi su calciomercato (Di lunedì 17 aprile 2023) Non si risparmieranno di certo come hanno fatto nell’ultima uscita di campionato. Questa volta la posta in palio non sono i tre punti...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Marchegiani: “Ma scherziamo veramente? Ma scherziamo? Ma uno deve sacrificare un sogno come la Champions League per… - sscnapoli : ??? Champions League, #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Polacco Marciniak. - Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - cardibe : RT @tvdellosport: ???? ???????????????? ???? ?????????? ???? Merab Dvalishvili, lottatore numero uno dei pesi gallo UFC, è a Napoli per supportare, nella sfi… - NandoPh5 : @finoallafine180 Voi invece con chi giocate in Champions ? Ah no, voi con il re ?? in panchina siete i Europa League… -