Champions League, Inter-Benfica: data, orario e diretta TV (Di lunedì 17 aprile 2023) Inter-Benfica: diretta TV e streaming Dopo le partite della scorsa settimana la Champions League è pronta a tornare in campo con le partite del ritorno dei quarti di finale. Tra queste c’è anche la sfida del ‘Giuseppe Meazza’ di Milano tra Inter e Benfica in programma alle ore 21:00 di mercoledì 19 aprile: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Amazon Prime Video La sfida di San Siro tra nerazzurri e biancorossi sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, tramite pc, smartphone, smart TV e tablet. La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti del match. La telecronaca del match è affidata a Sandro ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 17 aprile 2023)TV e streaming Dopo le partite della scorsa settimana laè pronta a tornare in campo con le partite del ritorno dei quarti di finale. Tra queste c’è anche la sfida del ‘Giuseppe Meazza’ di Milano train programma alle ore 21:00 di mercoledì 19 aprile: ecco come seguire il match inTV e streaming. Amazon Prime Video La sfida di San Siro tra nerazzurri e biancorossi sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video, tramite pc, smartphone, smart TV e tablet. La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti del match. La telecronaca del match è affia Sandro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - sscnapoli : ??? Champions League, #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Polacco Marciniak. - acmilan : #MilanNapoli: coach Pioli and @TheoHernandez ahead of tomorrow's quarter-final clash ?? #UCL: le interviste esclusi… - PianetaMilan : #NapoliMilan, gli occhi di tutti sul derby | @ChampionsLeague #News - #UCL #ChampionsLeague @acmilan #ACMilan… - Milanista_Serio : RT @la_rossonera: Oggi è già giornata di vigilia di Napoli Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League, ecco il programma compl… -

L'obiettivo per l'Inter è vitale: la mossa di Zhang spiazza tutti L'Inter crolla anche contro il Monza e rischia di perdere il treno per la qualificazione in Champions League. Arriva la mossa del presidente ZhangSimone Inzaghi nuovamente sulla graticola e che rischia grosso nelle prossime due partite con Benfica ed Empoli. Inzaghi e Zhang (LaPresse) - ... La morte Julia Ituma 'Colpa di tutti, debolezze non sono accettate' ... la Igor Gorgonzola di Novara, dopo aver disputato i quarti di Champions League. Le cause della drammatica fine di Julia sono purtroppo ormai chiare, ancora resta nell'ombra il motivo del suo gesto ... Allarme Napoli - Milan, nuovo infortunio in attacco ... che rischia di perdere uno dei suoi big per la partita di domani sera col Napoli: ore decisiveDopo l'ennesimo stop in campionato, per il Milan è di nuovo tempo di Champions League. La squadra di ... L'Inter crolla anche contro il Monza e rischia di perdere il treno per la qualificazione in. Arriva la mossa del presidente ZhangSimone Inzaghi nuovamente sulla graticola e che rischia grosso nelle prossime due partite con Benfica ed Empoli. Inzaghi e Zhang (LaPresse) - ...... la Igor Gorgonzola di Novara, dopo aver disputato i quarti di. Le cause della drammatica fine di Julia sono purtroppo ormai chiare, ancora resta nell'ombra il motivo del suo gesto ...... che rischia di perdere uno dei suoi big per la partita di domani sera col Napoli: ore decisiveDopo l'ennesimo stop in campionato, per il Milan è di nuovo tempo di. La squadra di ... Champions League, dove vedere Napoli-Milan gratis in Tv QuiFinanza Cds – Colpe anche per giocatori: senza Champions pronti dei tagli L’accusa è chiara: c’è una differenza di rendimento ingiustificabile tra Serie A e Champions League, che rischia di compromettere gli obiettivi del club. E le ricadute colpirebbero gli stessi ... Champions, ma quanto ci costi Riascolta Champions, ma quanto ci costi di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE. L’accusa è chiara: c’è una differenza di rendimento ingiustificabile tra Serie A e Champions League, che rischia di compromettere gli obiettivi del club. E le ricadute colpirebbero gli stessi ...Riascolta Champions, ma quanto ci costi di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.