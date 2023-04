Champions, Kjaer: “Possiamo battere il Napoli di nuovo” (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà “una delle più belle partite della mia carriera“, assicura Simon Kjaer a Milan Tv. Il centrale danese prenota un posto al centro della difesa con cui i rossoneri, domani sera allo stadio Maradona di Napoli, cercheranno l’approdo alla semifinale di Champions. “Abbiamo battuto il Napoli le ultime due volte e sappiamo di poterlo battere di nuovo“, spiega. Secondo Kjaer, la squadra di Spalletti “cambierà sicuramente qualcosa, perché le ultime due partite le abbiamo vinte noi. Già rispetto al campionato, in Champions è stata più aggressiva e domani lo sarà ancora di più: gioca nel suo stadio. Noi dovremo mettere in campo il nostro carattere“. Per Kjaer si prospetta la sfida con Victor Osimhen, assente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà “una delle più belle partite della mia carriera“, assicura Simona Milan Tv. Il centrale danese prenota un posto al centro della difesa con cui i rossoneri, domani sera allo stadio Maradona di, cercheranno l’approdo alla semifinale di. “Abbiamo battuto ille ultime due volte e sappiamo di poterlodi“, spiega. Secondo, la squadra di Spalletti “cambierà sicuramente qualcosa, perché le ultime due partite le abbiamo vinte noi. Già rispetto al campionato, inè stata più aggressiva e domani lo sarà ancora di più: gioca nel suo stadio. Noi dovremo mettere in campo il nostro carattere“. Persi prospetta la sfida con Victor Osimhen, assente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Da #Milanello: #Kjaer regolarmente in gruppo oggi... Massima concentrazione nel preparare il match decisivo in… - Milannews24_com : #Kjaer a Milan Tv: «#Osimhen? Non cambia nulla, vi dico» - MilanPress_it : Parla così #Kjaer alla vigilia di #NapoliMilan a Milan Tv #MilanPress - Milannews24_com : Convocati #Milan per il #Napoli: la decisione su #Giroud e #Kjaer - JackMaretti96 : RT @sportli26181512: Milan, allenamento prima della partenza per Napoli: Kjaer e Giroud ok, in dubbio Thiaw: Squadra al lavoro a Milanello… -