Champions: il Milan vede la semifinale ma il Napoli ci crede. I supplementari ipotesi concreta (Di lunedì 17 aprile 2023) A poco più di 24 ore dal ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma domani sera al Maradona, Napoli e Milan si preparano... Leggi su calciomercato (Di lunedì 17 aprile 2023) A poco più di 24 ore dal ritorno dei quarti di finale diLeague, in programma domani sera al Maradona,si preparano...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? Champions League, #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Polacco Marciniak. - Gazzetta_it : Raggelanti commenti alla foto di #Hernandez per il compleanno del bimbo #napolimilan #ucl - marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - Salvato11163877 : RT @Vicidominus: Parliamoci chiaro: noi domani sera non abbiamo niente da perdere. Loro, dall’alto delle 7 Champions vinte devono dimostra… - sscraffaele : RT @Vicidominus: Parliamoci chiaro: noi domani sera non abbiamo niente da perdere. Loro, dall’alto delle 7 Champions vinte devono dimostra… -