Cgil-Cisl-Uil, pronta la mobilitazione a Napoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Cgil Cisl Uil delle regioni meridionali sono pronte a mobilitarsi per la manifestazione unitaria del 20 maggio a Napoli a sostegno della piattaforma nazionale del sindacato per una nuova stagione del lavoro e dei diritti. Di questo si è discusso stamane nel corso dell'esecutivo unitario tenutosi nella sede della Uil Campania, in varco Pisacane, alla presenza dei tre segretari generali di Cgil Cisl Uil Campania, rispettivamente, Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati. La mobilitazione nazionale vedrà tre città e tre date diverse quella del 6 maggio a Bologna, del 13 maggio a Milano e quella conclusiva nella città di Napoli del 20 maggio. Dalla riforma del fisco ai rinnovi contrattuali, dalla riforma delle ...

