Cesari su Marciniak | “Attenzione alle trattenute in area | dà sempre rigore!”

(Di lunedì 17 aprile 2023) L’ex arbitro, Graziano, è intervenuto a Pressing sove si è soffermato sulla designazione diper la sfida di ritorno dei quarti di Champions tra Milan e Napoli. L’ex arbitro Graziano, intervenuto durante l’ultima edizione di Pressing, il programma sportivo trasmesso sui canali Mediaset, si è soffermato su Napoli-Milan, sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma domani seraore 21 al Maradona.ha espresso la sua opinione sulla scelta dell’arbitro per la partita sostenendo che la designazione di Kovacs all’andata sia stata sbagliata mentre per quanto riguarda l’ultimo arbitro scelto, il polacco Szymon, non è possibile criticare la sua esperienza in quanto si tratta dell’arbitro della finale mondiale.: “La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rossonerosemper : RT @tuttonapoli: Mediaset, Cesari su Marciniak: “Non si fa condizionare, attenzione alle trattenute: dà sempre rigore!' - tuttonapoli : Mediaset, Cesari su Marciniak: “Non si fa condizionare, attenzione alle trattenute: dà sempre rigore!' - CalcioNapoli24 : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Cesari: 'Marciniak tra i migliori arbitri in Europa, la designazione di Kovacs è stata sbagliata' https://t.… -

... sarà il polacco Szymona dirigere il ritorno Napoli - Milan martedì sera allo stadio '...internazionale è stata accolta positivamente dalla dirigenza azzurra ed anche da Graziano. L'...Graziano, ex arbitro, commenta ai microfoni di Mediaset la designazione arbitrale di Napoli - Milan: "Quella dinon è una designazione criticabile. Prova che tra l'altro la designazione di ...Come ha arbitrato Szymonnella gara di ieri in Champions League al Do Dragao tra Porto e Inter Il fischietto ...ha convinto del tutto nella gestione della gara come spiega Graziano

Cesari: “Marciniak è tra i migliori arbitri europei. Non è facilmente influenzabile” CalcioNapoli1926.it

Graziano Cesari, ex arbitro, ha commentato ai microfoni di Mediaset la deisganzione arbitrale per la gara tra Napoli e Milan di Champions League: "Quella di Marciniak non è una designazione criticabil ...L'ex arbitro italiano ha detto la sua sulla designazione del fischietto polacco per il ritorno dei Quarti di Champions League.