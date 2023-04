Cenere capitale: le ragioni di chi dice No all’inceneritore di Roma (Di lunedì 17 aprile 2023) Dieci ettari di terra per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione da 600mila tonnellate di rifiuti l’anno, acquistati al prezzo di 7,5 milioni di euro per un progetto che si stima costerà in tutto 700 milioni: sono alcune delle cifre sul termovalorizzatore di Roma che spaventano ambientalisti e associazioni. Tra queste il Wwf e Legambiente, che a fine febbraio hanno annunciato di aver presentato ricorso al Tar del Lazio contro il progetto, impugnando le ordinanze di approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti di Roma capitale e di realizzazione dell’impianto predisposte dal commissario straordinario per il Giubileo e sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Le due maggiori associazioni ambientaliste italiane contestano l’intenzione di stravolgere le impostazioni del Piano Regionale dei rifiuti «puntando su ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023) Dieci ettari di terra per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione da 600mila tonnellate di rifiuti l’anno, acquistati al prezzo di 7,5 milioni di euro per un progetto che si stima costerà in tutto 700 milioni: sono alcune delle cifre sul termovalorizzatore diche spaventano ambientalisti e associazioni. Tra queste il Wwf e Legambiente, che a fine febbraio hanno annunciato di aver presentato ricorso al Tar del Lazio contro il progetto, impugnando le ordinanze di approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti die di realizzazione dell’impianto predisposte dal commissario straordinario per il Giubileo e sindaco diRoberto Gualtieri. Le due maggiori associazioni ambientaliste italiane contestano l’intenzione di stravolgere le impostazioni del Piano Regionale dei rifiuti «puntando su ...

