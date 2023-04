Celta de Vigo – Maiorca de LaLiga Santander: programma e dove guardare in TV (Di lunedì 17 aprile 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 17/04/2023 alle 03:01 CEST La squadra celtica ha due pareggi e due vittorie nelle ultime partite Quelli guidati da Javier Aguirre, invece, accumulano tre pareggi e una sconfitta Questo lunedì, per culminare con il Giornata 29 della Liga Santander 2022-2023Lui CeltaVigo e il Maiorca Giocheranno un nuovo confronto che si svolgerà a Balaídos. A questo proposito, va notato che il gruppo guidato da Carlos Carvalhal è posizionato nel decimo posto in classificasommando 36 punti e -3 di differenziale reti. Per quanto riguarda le sue ultime partite, hanno pareggiato con il Siviglia (2-2), hanno pareggiato con Almería (2-2), hanno battuto l’Espanyol (3-1) e hanno battuto il Rayo Vallecano (3-0). Allo stesso modo, la squadra di Javier ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 17 aprile 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 17/04/2023 alle 03:01 CEST La squadra celtica ha due pareggi e due vittorie nelle ultime partite Quelli guidati da Javier Aguirre, invece, accumulano tre pareggi e una sconfitta Questo lunedì, per culminare con il Giornata 29 della Liga2022-2023Luie ilGiocheranno un nuovo confronto che si svolgerà a Balaídos. A questo proposito, va notato che il gruppo guidato da Carlos Carvalhal è posizionato nel decimo posto in classificasommando 36 punti e -3 di differenziale reti. Per quanto riguarda le sue ultime partite, hanno pareggiato con il Siviglia (2-2), hanno pareggiato con Almería (2-2), hanno battuto l’Espanyol (3-1) e hanno battuto il Rayo Vallecano (3-0). Allo stesso modo, la squadra di Javier ...

