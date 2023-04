Cecilia Rodriguez a Coachella con la valigia piena ma con le scarpe… attira le critiche

(Di lunedì 17 aprile 2023) Viaggio all’insegna del divertimento per. L’influencer è partita alla volta della California per partecipare all’attesissimo. Il festival musicale, che si svolge ogni anno a Indio, richiama giovani da ogni parte del mondo. Moltissimi si riversano sottopalco per ballare al suono delle proprie canzoni preferite, altri scelgono di raggiunge gli Stati Uniti… per mettersi in mostra: all’evento infatti gli outfit sono protagonisti. In quanto a look, lanon è stata a guardare. Vacanza d’amore Vestiti uguali e pronti a partireE’ un viaggio in compagnia quello che sta vivendooltreoceano. L’argentina è infatti accompagnata dal fratello, Jeremiase dalla fidanzata di lui, Deborah Togni (guarda nella gallery la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Parola d’ordine: strass. Da Paola Di Benedetto a Giulia Salemi fino a Cecilia Rodriguez, le celebrities al… - meneresto : RT @fanpage: Parola d’ordine: strass. Da Paola Di Benedetto a Giulia Salemi fino a Cecilia Rodriguez, le celebrities al #COACHELLA2023 han… - piersticazzi : RT @fanpage: Parola d’ordine: strass. Da Paola Di Benedetto a Giulia Salemi fino a Cecilia Rodriguez, le celebrities al #COACHELLA2023 han… - Mestanaccount1 : RT @fanpage: Parola d’ordine: strass. Da Paola Di Benedetto a Giulia Salemi fino a Cecilia Rodriguez, le celebrities al #COACHELLA2023 han… - GiusyD8 : RT @fanpage: Parola d’ordine: strass. Da Paola Di Benedetto a Giulia Salemi fino a Cecilia Rodriguez, le celebrities al #COACHELLA2023 han… -

Quando non sono le questioni amorose a far parlare, ci pensano i socialha fatto indignare molti seguaci... Essere un personaggio noto dello spettacolo comporta momenti positivi e altri meno. Chiedere ache ha scatenato una vera ..., ad esempio, ha optato per un look da cow girl impeccabile, lasciando la chioma sciolta ma arricchendola con piccole treccine qua e là impreziosite da sottili catenelle. A ...e quel gesto che indigna i fan: 'Non ti fa schifo'. Cosa ha fatto NewMartina, la tiktoker che fa milioni di visualizzazioni senza parlare. I fan: 'È ipnotica' Haters in rivolta In ...

I look del Coachella 2023: Giulia Salemi col top gioiello, Cecilia Rodriguez è una cowgirl Stile e Trend Fanpage

Bikini, abiti a fiori e completi fluo: in California con il fidanzato Ignazio Moser la modella Cecilia Rodrgiuez sfoggia i brand di famiglia ...I look del Coachella 2023: Giulia Salemi col top gioiello, Cecilia Rodriguez è una cowgirl Celebrities e influencer sono volate al Coachella. Erano presenti anche Giulia Salemi, Paola Di Benedetto e C ...