Cava de’ Tirreni | domani la presentazione del libro di Trapanaese

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutide’(Sa) – Il prossimo 18 aprile 2023 alle ore 17:30 presso la Sala Convegni del Complesso Monumentale di San Giovanni ade’, Luca Trapanese presenterà il suo ultimo“Le avventure del Sottosotto: una città segreta sotto la 3C”. Ad intervistare Luca Trapanese, autore del, Angela Senatore, giornalista di Ulisse online. Il, edito da Salani, è rivolto ai ragazzini dai 10 anni in su e narra le vicende di quattro amici Jo, Marta, Vera, Tommy e Bareggi, estremamente diversi tra loro. La sola cosa che hanno in comune sembra essere la scuola che frequentano e che nasconde un segreto proprio sotto i loro piedi: un immenso labirinto sepolto da oltre ottant’anni… Grazie alla guida di un vecchio diario e ...

