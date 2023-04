Catherine Spaak | chi è la figlia Sabrina | età | lavoro | oggi | chi è il padre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 aprile 2023)è stata un’attrice belga naturalizzata italiana molto famosa fino agli anni ’80 e poi presente, dagli anni 2000, in alcuni programmi di successo e reality della nostra tv tra Rai e Mediaset. La sua è stata una carriera lunga fatta di numerosi successi ma anche la sua vita privata non è stata da meno considerando i suoi tanti matrimoni. E poi i figli, tra cuinata dall’unione (terminata poi in modo burrascoso) con l’attore Fabrizio Capucci. Proprio su di lei cerchiamo di saperne di più con questo articolo. Cosa sappiamo suCapucci ladie Fabrizio Capucci Fabrizio Capucci esi sono conosciuti sul set del film La voglia matta. La loro non rimase una semplice ...