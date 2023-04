Caterina Caselli: il marito Piero Sugar, il lutto, gli artisti che ha scoperto (Di lunedì 17 aprile 2023) Caterina Caselli ha vissuto una vita intensa e contrassegnata dalla musica, sua fedele consigliera e compagna di viaggio nel corso degli anni. Icona della discografia italiana, ha affrontato nel corso della sua vita capitoli positivi e negativi, da suicidio del padre quando lei era adolescente all’incontro con Piero Sugar, anch’egli produttore musicale, con il quale si è sposata nel 1970. La carriera della cantante, oltre che di talent scout, e il rapporto speciale con Catherine Spaak. Caterina Caselli: la morte del padre e i suoi sogni nella musica Caterina Caselli è un’icona della musica e della discografia italiana. Nata a Modena il 10 aprile 1946, ha vissuto la sua infanzia a Magrete e, sin da bambina, si è avvicinata al mondo della musica, quello ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 aprile 2023)ha vissuto una vita intensa e contrassegnata dalla musica, sua fedele consigliera e compagna di viaggio nel corso degli anni. Icona della discografia italiana, ha affrontato nel corso della sua vita capitoli positivi e negativi, da suicidio del padre quando lei era adolescente all’incontro con, anch’egli produttore musicale, con il quale si è sposata nel 1970. La carriera della cantante, oltre che di talent scout, e il rapporto speciale con Catherine Spaak.: la morte del padre e i suoi sogni nella musicaè un’icona della musica e della discografia italiana. Nata a Modena il 10 aprile 1946, ha vissuto la sua infanzia a Magrete e, sin da bambina, si è avvicinata al mondo della musica, quello ...

