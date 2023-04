(Di lunedì 17 aprile 2023)è stata ospite del programma condotto da, “Da noi… a ruota libera”. La conduttrice ha raccontato la sua vita e i suoi progetti lavorativi e ha, poi, parlato di una passione in particolare, ovvero quella che nutre per la sua squadra del cuore: il. La formazione guidata da mister Spalletti sta conducendo una stagione davvero ottima e si sta avvicinando sempre di più alla vittoria dello. Proprio su questo,ha fatto una “promessa”. La promessa dida buona napoletana non può che tifare una squadra: il. La conduttrice è molto affezionata alla sua squadra del cuore, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... msn_italia : Caterina Balivo: «Il Napoli vince lo scudetto? Ecco cosa farò...». E Francesca Fialdini risponde così - gianlu_79 : RT @Nic_dls00: DA NOI A RUOTA LIBERA: CATERINA BALIVO TORNA SU RAI1 DALL’AMICA FRANCESCA FIALDINI #danoiaruotalibera #Rai1 #Rai #Francrsca… - mohammadali_im1 : #Caterina Balivo: “Se il #Napoli #vince lo #scudetto #faccio la #pizza in piazza” - infoitcultura : “Da noi… A ruota libera”, Caterina Balivo: “Cosa faccio se il Napoli vince lo scudetto” - GossipOne_it : 'Caterina Balivo fa una promessa shock a Da noi a ruota libera: 'Se vince il Napoli, farò qualcosa di incredibile!'… -

è tornata su Rai Uno ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi. A ruota libera , e ha raccontato cosa è pronta a fare in caso di vittoria dello scudetto da parte del Napoli . ...Infatti,ha fatto un'inaspettata promessa nel caso in cui trionfasse la sua squadra del cuore. La conduttrice infatti le ha chiesto: 'Assolutamente no' è stata la risposta della ...Gelosia e scaramanzia., da buona partenopea, non tradisce le attese e diverte nella sua intervista a Da noi a ruota libera , ospite di Francesca Fialdini su Rai 1. La conduttrice di Lingo - Parole in gioco ,...

Caterina Balivo: «Il Napoli vince lo scudetto Ecco cosa farò...». E Francesca Fialdini risponde così leggo.it

Caterina Balivo ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi...A ruota libera ha rivelato come, in passato, è dovuta intervenire con alcune spasimanti del marito. Caterina Balivo dopo diverso tem ...Caterina Balivo è tornata su Rai Uno ospite di Francesca Fialdini nel programma Da noi... A ruota libera, e ha raccontato cosa è pronta a… Leggi ...