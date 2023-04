Catania,ritrovate e sequestrate 2 tonnellate di cocaina in mare aperto (Di lunedì 17 aprile 2023) Catania (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Catania della Guardia di finanza, unitamente a finanzieri del Gruppo Aeronavale di Messina, hanno sottoposto a sequestro 2 tonnellate circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, rinvenuta in mare a largo delle coste orientali della Sicilia. In particolare, nell'ambito delle specifiche attività di controllo delle acque costiere della Sicilia orientale per finalità di polizia economico-finanziaria, unità aeronavali delle Fiamme Gialle hanno individuato numerosi colli galleggianti, scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti che ne evitavano la dispersione. Da un sommario ed esterno esame è stato possibile riscontrare la particolare cura dell'imballaggio, verosimilmente diretto a evitare infiltrazioni di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 17 aprile 2023)(ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale didella Guardia di finanza, unitamente a finanzieri del Gruppo Aeronavale di Messina, hanno sottoposto a sequestro 2circa di sostanza stupefacente del tipo, rinvenuta ina largo delle coste orientali della Sicilia. In particolare, nell'ambito delle specifiche attività di controllo delle acque costiere della Sicilia orientale per finalità di polizia economico-finanziaria, unità aeronavali delle Fiamme Gialle hanno individuato numerosi colli galleggianti, scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti che ne evitavano la dispersione. Da un sommario ed esterno esame è stato possibile riscontrare la particolare cura dell'imballaggio, verosimilmente diretto a evitare infiltrazioni di ...

