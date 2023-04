Catania, sequestrate 2 tonnellate di cocaina in mare (Di lunedì 17 aprile 2023) Due tonnellate di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, sono state sequestrate dalla guardia di finanza. A recuperarla in mare, al largo della costa orientale della Sicilia, sono stati militari del comando provinciale di Catania e gruppo aeronavale di Messina. La droga era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Due tonnellate di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, sono state sequestrate dalla guardia di finanza. A recuperarla in, al largo della costa orientale della Sicilia, sono stati militari del comando provinciale die gruppo aeronavale di Messina. La droga era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

