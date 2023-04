Catania, gdf sequestra due tonnellate di cocaina in mare (Di lunedì 17 aprile 2023) commenta La gdf di Catania ha sequestrato due tonnellate di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, al largo della costa orientale della Sicilia. La droga era imballata,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 aprile 2023) commenta La gdf dihato duedi, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, al largo della costa orientale della Sicilia. La droga era imballata,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alpj90 : RT @MediasetTgcom24: Catania, gdf sequestra due tonnellate di cocaina in mare #catania #17aprile - ledicoladelsud : Catania, Gdf sequestra 2 tonnellate di cocaina in mare: valgono 400 milioni - fisco24_info : Catania, Gdf sequestra 2 tonnellate di cocaina in mare: valgono 400 milioni: (Adnkronos) - La droga era accuratamen… - MediasetTgcom24 : Catania, gdf sequestra due tonnellate di cocaina in mare #catania #17aprile - AgenziaOpinione : GDF – CATANIA * « SEQUESTRO RECORD DI 2 TONNELLATE DI COCAINA DEL VALORE DI OLTRE 400 MILIONI DI EURO »… -