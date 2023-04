Catania, Gdf sequestra 2 tonnellate di cocaina in mare: valgono 400 milioni (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Circa due tonnellate di cocaina per un valore di oltre 400 milioni di euro sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Catania e Messina. La droga è stata ritrovata in mare a largo delle coste orientali della Sicilia. Le unità aeronavali delle Fiamme gialle hanno individuato numerosi colli galleggianti, scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti che ne evitavano la dispersione. “Da un sommario ed esterno esame è stato possibile riscontrare la particolare cura dell’imballaggio, verosimilmente diretto a evitare infiltrazioni di acqua in modo da preservarne il contenuto e, al contempo, scongiurare il pericolo di inabissamento”, spiegano gli investigatori. Le modalità di confezionamento e la presenza di un dispositivo luminoso per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Circa duediper un valore di oltre 400di euro sono statete dalla Guardia di finanza die Messina. La droga è stata ritrovata ina largo delle coste orientali della Sicilia. Le unità aeronavali delle Fiamme gialle hanno individuato numerosi colli galleggianti, scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti che ne evitavano la dispersione. “Da un sommario ed esterno esame è stato possibile riscontrare la particolare cura dell’imballaggio, verosimilmente diretto a evitare infiltrazioni di acqua in modo da preservarne il contenuto e, al contempo, scongiurare il pericolo di inabissamento”, spiegano gli investigatori. Le modalità di confezionamento e la presenza di un dispositivo luminoso per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ishardwy : RT @ultimoranet: #Catania, la gdf sequestra due tonnellate di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, al la… - GiuseppePrada1 : RT @ultimoranet: #Catania, la gdf sequestra due tonnellate di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, al la… - ultimoranet : #Catania, la gdf sequestra due tonnellate di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro… - infoitinterno : Catania, Gdf sequestra 2 tonnellate di cocaina in mare - NoiNotizie : RT @Adnkronos: Catania, Gdf sequestra 2 tonnellate di cocaina in mare: valgono 400 milioni . #Adnkronos -