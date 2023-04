(Di lunedì 17 aprile 2023) "La? Una vergogna". Antonionon usa mezzi termini per bocciare lantus di Massimiliano, sconfitta ieri 1 - 0 sul campo del Sassuolo. "Per la, gli aggettivi sono finiti. E'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Cassano stronca Allegri: 'Juve vergognosa': (Adnkronos) - 'Gli aggettivi sono finiti, la Juve dà 10 milioni ad Alle… - ledicoladelsud : Cassano stronca Allegri: “Juve vergognosa” - Clauzinho3 : @Valter54341695 Mourinho già stronca quelli più preparati figurarsi una mente debole come quella di Cassano ?? -

"La Juve Una vergogna". Antonionon usa mezzi termini per bocciare la Juventus di Massimiliano Allegri, sconfitta ieri 1 - 0 sul campo del Sassuolo. "Per la Juve, gli aggettivi sono finiti. E' una vergogna, mi dispiace per ..."La Juve Una vergogna". Antonionon usa mezzi termini per bocciare la Juventus di Massimiliano Allegri, sconfitta ieri 1 - 0 sul campo del Sassuolo. "Per la Juve, gli aggettivi sono finiti. E' una vergogna, mi dispiace per ...Mourinho: "Al Real lo ricordano per la giacca". Mourinho ha risposto a muso duro alle critiche di Antonio("Non gliene frega un c. del calcio, fa solo cinema"): "Lui si diverte, gli ...

Cassano stronca Allegri: "Juve vergognosa" Adnkronos

(Adnkronos) – “La Juve Una vergogna”. Antonio Cassano non usa mezzi termini per bocciare la Juventus di Massimiliano Allegri, sconfitta ieri 1-0 sul campo del Sassuolo. “Per la Juve, gli aggettivi so ...In una partita tutt'altro che spettacolare i giallorossi hanno centrato tre punti d'oro: porta inviolata per l'ottava volta nel 2023.