Caso Orlandi, l'ex magistrato sull'audio che tira in ballo Woijtyla: 'Scoprire chi c'è dietro Marcello Neroni' (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Caso di Emanuela Orlandi, nelle ultime settimane è entrato in una nuova fase. Il fratello della giovane rapita nell'estate del 1983, Pietro Orlandi, è stato ricevuto in Vaticano dal Promotore di ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 aprile 2023) Ildi Emanuela, nelle ultime settimane è entrato in una nuova fase. Il fratello della giovane rapita nell'estate del 1983, Pietro, è stato ricevuto in Vaticano dal Promotore di ...

