Caso Negreira, Laporta: «Nessun reato, Real sempre favorito» (Di lunedì 17 aprile 2023) Durante una lunghissima conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di oggi, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha voluto ribadire la posizione del club catalano (difendendolo) a proposito del cosiddetto Caso Negreira. Si tratta di uno scandalo legato ad accuse nei confronti della società blaugrana, per pagamenti corrisposti all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) Durante una lunghissima conferenza stampa che si è tenuta nella mattinata di oggi, il presidente del Barcellona Joanha voluto ribadire la posizione del club catalano (difendendolo) a proposito del cosiddetto. Si tratta di uno scandalo legato ad accuse nei confronti della società blaugrana, per pagamenti corrisposti all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, colo… - Adenuricfla : RT @mirkonicolino: Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, coloro ch… - ETGazzetta : Caso Negreira, Laporta: 'Non abbiamo commesso nessun reato, Barcellona vittima di linciaggio' - fedetempesta72 : RT @mirkonicolino: Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, coloro ch… - andreamusso97 : RT @mirkonicolino: Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, coloro ch… -