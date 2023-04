Caso Negreira, Laporta: 'Nessun reato, Barça vittima di linciaggio. Il Real? Sempre favorito dagli arbitri' (Di lunedì 17 aprile 2023) Due ore di parole, mezz'ora da solo e poi per rispondere a 35 domande. Questo ha dedicato Joan Laporta per difendere pubblicamente sé stesso e il Barcellona dalle accuse di corruzione legate al "Caso ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 aprile 2023) Due ore di parole, mezz'ora da solo e poi per rispondere a 35 domande. Questo ha dedicato Joanper difendere pubblicamente sé stesso e il Barcellona dalle accuse di corruzione legate al "...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, colo… - Adenuricfla : RT @mirkonicolino: Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, coloro ch… - ETGazzetta : Caso Negreira, Laporta: 'Non abbiamo commesso nessun reato, Barcellona vittima di linciaggio' - fedetempesta72 : RT @mirkonicolino: Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, coloro ch… - andreamusso97 : RT @mirkonicolino: Attacco totale di #Laporta (presidente #Barcellona) al #RealMadrid, parlando del caso #Negreira: 'Per 70 anni, coloro ch… -