Caso Negreira, Laporta all'attacco: «Il Barcellona è una vittima» (Di lunedì 17 aprile 2023) Le parole di Laporta, presidente del Barcellona, in una conferenza stampa dove parla del Caso Negreira: «Una campagna d'odio» Joan Laporta, presidente del Barcellona, passa al contrattacco sul Caso Negreira. Di seguito le sue parole in conferenza stampa. DIFFAMAZIONE – «A noi piace vincere giocando bene e non grazie all'arbitraggio. Ai detrattori che cercano di distruggere il nostro prestigio garantisco che non otterranno nulla. Diffamare il Barcellona non impedirà al club di continuare ad essere ammirato da milioni di persone nel mondo e restare un punto di riferimento nello sport». CAMPAGNA CONTRO IL CLUB – «Fin da subito ho detto che si trattava di una campagna contro il Barcellona. Quello che posso dire è ...

