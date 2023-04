Caso Negreira-Barcellona | Laporta | «Nessun reato | Real sempre favorito»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tutto_CalcioNew : #Barcellona, #Laporta sul caso Negreira: 'Non c'è reato' #tuttocalcionews #calcio - sportli26181512 : Barcellona, Laporta: 'Caso Negreira? Non c'è reato, vittime di linciaggio pubblico': Il presidente blaugrana passa… - sportmediaset : Laporta contrattacca: 'Gli arbitri sono pro Real, la squadra del regime' #laporta #casonegreira #realmadrid… - RossoneroDomy : RT @DiMarzio: La conferenza di #Laporta sul caso #Negreira: '#Barcellona vittima, il #RealMadrid è da sempre stato favorito dagli errori ar… - mummificazione : RT @DiMarzio: La conferenza di #Laporta sul caso #Negreira: '#Barcellona vittima, il #RealMadrid è da sempre stato favorito dagli errori ar… -

BARCELLONA (SPAGNA) - Ci ha messo oltre due mesi dall'esplosione delprima di fornire una versione ufficiale, ma conclusa la scrupolosa indagine interna per ricostruire nei dettagli l'inopportuna relazione tra il Barça e l'ex vice presidente del Comitato ...Commenta per primo Il presidente del Barcellona , Joan Laporta , ha organizzato una lunga conferenza stampa per ribadire la posizione del club e difendersi sul cosiddettoovvero sulle accuse di corruzione che fanno capo alla formazione catalana per aver pagato Enriquez, a lungo vice - presidente degli arbitri spagnoli, ufficialmente per delle ...Intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande sul, il presidente del Barcellona Joan Laporta è stato piuttosto chiaro: ' A noi piace vincere giocando bene e non grazie all'arbitraggio . Ai detrattori che cercano di distruggere il ...

Caso Negreira, Laporta contrattacca: "Gli arbitri sono pro Real, la squadra del regime" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il numero uno blaugrana ha respinto tutte le accuse e ha puntato il dito contro Real Madrid, Legacalcio e Uefa per aver alimentato la campagna di discredito contro il Més que un Club.Il presidente del Barcellona , Joan Laporta, ha organizzato una lunga conferenza stampa per ribadire la posizione del club e difendersi sul cosiddetto Caso Negreira. Il numero 1 dei blaugrana ha sferr ...