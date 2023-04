Caso Giletti e Non è l' Arena | parla Enrico Mentana | Domenica uno speciale | da noi non si nasconde nulla

(Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo giorni in cui le ipotesi si sono susseguite, i pettegolezzi moltiplicati e un Tapiro d'oro assegnato ail 15 aprile è intervenuto sulla questione "Chiusura di Non è l'e cacciata di Massimo"...

"Sulcontinuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza". Lo scrive su Facebook il direttore del TgLa7, Enrico Mentana.

(Adnkronos) – Domenica prossima, 23 aprile, su La7, al posto di ‘Non è l’Arena’, andrà in onda uno speciale condotto da Enrico Mentana, per fare “chiarezza” sul caso Giletti. Lo annuncia il direttore ...«So che Giletti non informò l'editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo – prosegue –, né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore ...