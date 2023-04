Caso Giletti | domenica speciale di Mentana su La7 per fare chiarezza

(Di lunedì 17 aprile 2023)prossima, 23 aprile, su La7, al posto di 'Non è l'Arena', andrà in onda unocondotto da Enrico, per" sul. Lo annuncia il direttore di Tg La7 sui suoi profili social: "Sulcontinuo a pensare che queste crisi si superano solo con la. So chenon informò l'editore Cairo né della foto fantasma fattagli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Caso Giletti, parla Enrico Mentana. Appuntamento domenica sera su La7. - La7tv : #la7retweet Enrico Mentana e La7 annunciano lo speciale sul caso Giletti: 'Non nascondiamo nulla' - NicolaMorra63 : Da leggere. Caso Giletti, quando parlare di mafia diventa un campo minato - dennismantovan : RT @La7tv: #la7retweet Enrico Mentana e La7 annunciano lo speciale sul caso Giletti: 'Non nascondiamo nulla' - kiara86769608 : RT @GalleniW205035: #IlCasoGiletti Domenica 23 aprile ci sarà #SpecialeMentana sul caso Giletti Si parla addirittura di fermare il paese p… -

Annuncio via social per il direttore del TgLa7 'Sulcontinuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza'. Lo scrive su Facebook il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, intervenendo sulla vicenda che ruota attorno alla ..."Sulcontinuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza". Lo scrive su Facebook il direttore del TgLa7, Enrico Mentana . Baiardo rivela a 'Non è l'Arena': "Matteo Messina ...Domenica prossima, 23 aprile, su La7, al posto di 'Non è l'Arena', andrà in onda uno speciale condotto da Enrico Mentana, per fare "chiarezza" sul. Lo annuncia il direttore di Tg La7 sui suoi profili social: "Sulcontinuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza. So chenon informò l'editore ...

TV / Massimo Giletti furioso per lo stop di ‘Non è l’Arena ... autori preparati e maestranze di grande livello – scrive ancora Fabrizio Corona – Tutta gente lasciata a casa senza alcun riguardo. È ...«Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza». A scriverlo, sui suoi profili social, è stato nel pomeriggio di lunedì 17 aprile Enrico Mentana, annunciando ...