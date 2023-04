Caso Artem Uss, procura Milano: “Nessun ritardo in sequestro telefoni” (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Nessun ritardo nel sequestro dei due cellulari di Artem Uss, l’imprenditore russo evaso il 22 marzo dai domiciliari, all’indomani del sì all’estradizione negli Stati Uniti. E’ quanto emerge in procura a Milano dove il numero uno Marcello Viola è chiamato a fornire alla procura generale – guidata da Francesca Nanni – spiegazioni su un Caso che sta creando più di qualche polemica sul fronte politico e giudiziario. La relazione del procuratore capo, che potrebbe essere consegnata già domani, contiene i dettagli dell’inchiesta sulla fuga, di cui si sta occupando il pm Giovanni Tarzia, ma anche e soprattutto i dettagli forniti dall’aggiunto De Pasquale sulla cronologia di quanto accadde dopo la rogatoria con cui il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) –neldei due cellulari diUss, l’imprenditore russo evaso il 22 marzo dai domiciliari, all’indomani del sì all’estradizione negli Stati Uniti. E’ quanto emerge indove il numero uno Marcello Viola è chiamato a fornire allagenerale – guidata da Francesca Nanni – spiegazioni su unche sta creando più di qualche polemica sul fronte politico e giudiziario. La relazione deltore capo, che potrebbe essere consegnata già domani, contiene i dettagli dell’inchiesta sulla fuga, di cui si sta occupando il pm Giovanni Tarzia, ma anche e soprattutto i dettagli forniti dall’aggiunto De Pasquale sulla cronologia di quanto accadde dopo la rogatoria con cui il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : L’aspetto più grave del caso Artem Uss è che l’imprenditore-spia sia stato trattato come un detenuto comune. Senza… - peppeprovenzano : Sul caso Artem Uss il silenzio del Governo era inquietante, ora è intollerabile. Oggi il padre ringrazia Putin e “a… - ledicoladelsud : Caso Artem Uss, procura Milano: “Nessun ritardo in sequestro telefoni” - willerdino : RT @ilfoglio_it: Il triste spettacolo delle istituzioni che provano a scagionarsi per la fuga della spia russa non fa che alimentare il sos… - fisco24_info : Caso Artem Uss, procura Milano: 'Nessun ritardo in sequestro telefoni': (Adnkronos) - Il procuratore capo Viola chi… -