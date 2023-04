Casino Royale | la miglior versione del libro di Fleming che si potesse desiderare

(Di lunedì 17 aprile 2023)Tv8 ore 21.30. Con Daniel Craig, Eva Green e Mads Mikkelsen. Regia di Martin Campbell. Produzione Gran Bretagna 2006. Durata: 2 ore e 24 minuti LA TRAMA È senz'altro ile degli 007 del nuovo secolo. Come il romanzo di Ianera ile dei(nonchè il primissimo in libreria). Bond qui dà la caccia a un gruppo di finanzieri che riciclano il denaro sporco delle dittature mondiali. Consapevole che per annientare un re della grana la cosae è ripulirlo della grana, Bond va a trovare il re dei re, Le Chiffre, in Montenegro e lo ripulisce in una memorabile partita. PERCHÈ VEDERLO Perché arrivato finalmente allo schermo (non ci riuscirono all'epoca di Connery per una questione di diritti) ildi ...

