Casini: “Supercoppa in Arabia? Occasione per esportare il calcio italiano, ma non è una scelta innovativa” (Di lunedì 17 aprile 2023) Il presidente della Lega di A Lorenzo Casini è stato ospite di ‘Radio anch’io sport‘ e, tra i temi toccati, c’è anche la Supercoppa italiana che si disputerà in Arabia Saudita con un nuovo format: “Lo sport è sempre stato un importante strumento per promuovere valori a tutti i livelli. Ciò che conta è che, in caso di contesti con ombre, gli eventi non diventino una sorta di endorsement in merito a scelte politiche non condivise. Non dimentichiamo che l’Italia ha rapporti a tutti i livelli con l’Arabia Saudita e, giocando la Supercoppa all’estero, si ha l’opportunità di esportare il calcio italiano. scelta innovativa? Non direi, visto che è stata anche seguita da altre leghe europee“. Sulla questione stadi, invece: “E’ ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Il presidente della Lega di A Lorenzoè stato ospite di ‘Radio anch’io sport‘ e, tra i temi toccati, c’è anche laitaliana che si disputerà inSaudita con un nuovo format: “Lo sport è sempre stato un importante strumento per promuovere valori a tutti i livelli. Ciò che conta è che, in caso di contesti con ombre, gli eventi non diventino una sorta di endorsement in merito a scelte politiche non condivise. Non dimentichiamo che l’Italia ha rapporti a tutti i livelli con l’Saudita e, giocando laall’estero, si ha l’opportunità diil? Non direi, visto che è stata anche seguita da altre leghe europee“. Sulla questione stadi, invece: “E’ ...

