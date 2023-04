Casini | «Curve chiuse? Vanno identificati i colpevoli | sennò la sanzione è sproporzionata»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 aprile 2023) Lorenzo, presidente della Lega Seria A, ha rilasciato un’intervista a Rai Radio 1, durante il programma “Radio Anch’io”. Tanti i temi trattati come la persenza delle squadre italiane nelle coppe Europee: «Abbiamo visto che negli ultimi anni l’assenza delle squadre italiane dalle Coppe Europee ha penalizzato la Serie A, nella valutazione complessiva e del campionato. Siamo molto soddisfatti e crediamo non sia un caso». Sulle seconde squadre, create per far crescere i giovani: «Abbiamo fatto uno studio sulle modifiche che potessero facilitare i club nella realizzazione della seconda squadra. Devo dire che la Lega Pro in tutte le sue componenti ha mostrato grande sensibilità. Puntiamo già nel Consiglio Federale di dopodomani ad apportare modifiche per rendere concreta la possibilità che tutte le squadre, oltre alla Juventus, possano avere una formazione in Lega ...