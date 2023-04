Casini: «Calcio italiano, seconde squadre e riforme: vi dico la mia» (Di lunedì 17 aprile 2023) Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Radio Anch’Io Sport del Calcio italiano tra Serie A e seconde squadre Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Radio Anch’Io Sport del Calcio italiano tra Serie A e seconde squadre. Le sue dichiarazioni: squadre IN COPPA – «E’ il segnale più importante. La mancanza di squadre nelle fasi cruciali della Champions o delle Coppe ha sempre posto valutazioni inferiori al nostro campionato. Quest’anno i risultati non sono casuali». seconde squadre – «Abbiamo fatto uno studio per proporre delle idee con costi inferiori. Marani, Zola e prima Ghirelli hanno mostrato apertura. Ora ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Radio Anch’Io Sport deltra Serie A eLorenzo, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Radio Anch’Io Sport deltra Serie A e. Le sue dichiarazioni:IN COPPA – «E’ il segnale più importante. La mancanza dinelle fasi cruciali della Champions o delle Coppe ha sempre posto valutazioni inferiori al nostro campionato. Quest’anno i risultati non sono casuali».– «Abbiamo fatto uno studio per proporre delle idee con costi inferiori. Marani, Zola e prima Ghirelli hanno mostrato apertura. Ora ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaraPorta4 : RT @l4_p4tr1z14: @ilciccio67 @anny922059731 L’obiettivo vero è RIFORMARE la giustizia. Serve il Governo. Serve un intervento radicale poli… - lanu73 : @levitwelve2 Purtoppo temo tu abbia ragione. Più in generale, è il prodotto calcio che in Italia è ridotto ad uno s… - l4_p4tr1z14 : @ilciccio67 @anny922059731 L’obiettivo vero è RIFORMARE la giustizia. Serve il Governo. Serve un intervento radica… - bugsbonny76 : RT @ValerioMoggia: Pochi mesi fa, il presidente della Serie A Casini si lamentava che col divieto agli sponsor di scommesse in Italia il ca… - ValerioMoggia : Pochi mesi fa, il presidente della Serie A Casini si lamentava che col divieto agli sponsor di scommesse in Italia… -